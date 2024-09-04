Минпромторг выделит на льготные автокредититы более 23 млрд рублей

Такая сумма была озвучена главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым в разговоре с «Интерфаксом». По словам Алиханова, помимо 23 миллиардов рублей на программу льготного автокредитования, в 2025 году будет выделено еще 11 миллиардов в рамках финансирования льготного автолизинга.
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