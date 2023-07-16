ИЗВЕСТИЯ iz

6 726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Илья
    цены только большие, а так понятно дело что все мечтают о большой квадратуре. Мне просто не потянуть было, хотя тоже ...Россияне рассказа...
  • Сергей Андросов
    Какие нах самолёты? Взял ведёрушко, кружечку и поливай огонёк, поливай!Эрдоган заявил об...
  • Александр Солодухо
    Вспоминается цитата из "Здравствуйте, я ваша тетя". Я тебя поцелую... потом... если захочешь.Песков заявил, чт...

Набеги вечные: почему растет преступность среди мигрантов

Набеги вечные: почему растет преступность среди мигрантов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о ситуации с иностранным криминалом в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АГ
Александр Грицай
Сейчас мигранты в большей части люди без образования,из сельских районов,  они вернулись в общество первобытнообщиного строя у себя на родине(как это было до прихода России),баи бит и прочее,общество где слабы законы,правит сила и беззаконие,где процветает воинствующий ,непримиримый ислам,с молоком матери впитывают ненависть к другим  религиям и вот все это пришло к нам.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх