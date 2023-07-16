Набеги вечные: почему растет преступность среди мигрантов

АГ

Александр Грицай

Сейчас мигранты в большей части люди без образования,из сельских районов, они вернулись в общество первобытнообщиного строя у себя на родине(как это было до прихода России),баи бит и прочее,общество где слабы законы,правит сила и беззаконие,где процветает воинствующий ,непримиримый ислам,с молоком матери впитывают ненависть к другим религиям и вот все это пришло к нам.