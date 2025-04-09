"Вирус русофобии". Политологи оценили заявления о смягчении отношения к россиянам в мире

Эксперты в беседе с amic.ru по-разному видят перспективы восстановления диалога России с западными странами Говорить о снижении градуса русофобии в западных странах было бы преждевременно, к тому же следует различать антироссийскую риторику зарубежных политиков и настроения рядовых граждан, считают опрошенные amic.