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Ким Чен Ын заявил, что укрепление обороноспособности КНДР не направлено против других сил

Ким Чен Ын заявил, что укрепление обороноспособности КНДР не направлено против других сил

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Укрепление обороноспособности КНДР не направлено ни против США, ни против Южной Кореи, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на открытии выставки "Самооборона-2021".

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