В Курске активно оказывают медицинскую помощь вынужденным переселенцам

<p style="text-align:justify"><strong>Помимо предоставления льгот на приобретение медикаментов для курян из приграничья также доступен прием специалистов, которые закреплены за каждым пунктом временного размещения в соответствующих медицинских организациях.
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