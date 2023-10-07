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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Дратути. Винишка не найдется?

Дратути. Винишка не найдется?

Никто уже не помнил откуда в войсковой части номер 149 появился попугай Жако, который сам себя ласково величал Жакошей, хотя кроме как Жориком его никто не звал.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Умора!!!Ну и Жакоша с  репертуаром!!!!
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1 д.
Элеонора Коган
Маргарита перевоспитала Жакошу настолько, что он к ней прилетели нашёл её и теперь навсегда они вместе!!!Душевный рассказ!!!!
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1 д.
ВВ
Виктория Виктория
Где вы, Маргариты Петровны?! .....Как вас не хватает!!!!
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1 д.

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