Никто уже не помнил откуда в войсковой части номер 149 появился попугай Жако, который сам себя ласково величал Жакошей, хотя кроме как Жориком его никто не звал.
Дратути. Винишка не найдется?
Комментарии
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Элеонора Коган
Умора!!!Ну и Жакоша с репертуаром!!!!
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1 д.
Элеонора Коган
Маргарита перевоспитала Жакошу настолько, что он к ней прилетели нашёл её и теперь навсегда они вместе!!!Душевный рассказ!!!!
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1 д.
ВВ
Виктория Виктория
Где вы, Маргариты Петровны?! .....Как вас не хватает!!!!
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1 д.
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