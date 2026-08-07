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Газета.ру

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"Газета.Ru" назвала 10 важных событий для российских автомобилистов за неделю

"Газета.Ru" назвала 10 важных событий для российских автомобилистов за неделю

На уходящей неделе в Госдуме предложили изменить порядок ремонта машин по ОСАГО. Также зафиксировано рекордное падение продаж автомобилей "Москвич" и подорожание сразу четырех моделей Geely, а Россстандарт принудительно остановил продажи грузовиков двух китайских автокомпаний.

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