"Газета.Ru" назвала 10 важных событий для российских автомобилистов за неделю

На уходящей неделе в Госдуме предложили изменить порядок ремонта машин по ОСАГО. Также зафиксировано рекордное падение продаж автомобилей "Москвич" и подорожание сразу четырех моделей Geely, а Россстандарт принудительно остановил продажи грузовиков двух китайских автокомпаний.