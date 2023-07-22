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В Саратове 72-летний пенсионер прописал у себя трех нелегалов из Узбекистана и получил уголовное дело

В Саратове 72-летнего пенсионера уличили в фиктивной постановке иностранцев на учет. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении МВД.

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