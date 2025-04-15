WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу быть более жёстким по отношению к России

Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Кит Келлог советуют президенту страны Дональду Трампу занять более жесткую позицию по отношению к России в решении украинского конфликта на Украине.
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