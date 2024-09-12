Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Ну и Фейс🤦‍♂️Россиянку задержа...
  • Руслан Техажев
    Пора всех врагов США на обоих американских континентах вооружать и материально обеспечивать! Зарвались сидящие за"луж...США попросили Укр...
  • Сергей Федотов
    Другими словами, какое-то туловище навтыкало каких-то ссылок и выдал это за пост(статью, сообщение, как угодно)? Друг...На Украине заявил...

Крупный тигр съел собиравшего дрова мужчину

Крупный тигр съел собиравшего дрова мужчину

В Индии тигр утащил фермера в лес и там съел его. Об этом сообщает The Times of India (TOI). По версии родных, утром в понедельник, 9 сентября, 55-летний Кедари Лал из деревни Банскхера, штат Уттар-Прадеш, собирал дрова в поле недалеко от тигриного заповедника Пилибхит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх