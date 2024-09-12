Крупный тигр съел собиравшего дрова мужчину

В Индии тигр утащил фермера в лес и там съел его. Об этом сообщает The Times of India (TOI). По версии родных, утром в понедельник, 9 сентября, 55-летний Кедари Лал из деревни Банскхера, штат Уттар-Прадеш, собирал дрова в поле недалеко от тигриного заповедника Пилибхит.
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