Крупный тигр съел собиравшего дрова мужчину

В Индии тигр утащил фермера в лес и там съел его. Об этом сообщает The Times of India (TOI). По версии родных, утром в понедельник, 9 сентября, 55-летний Кедари Лал из деревни Банскхера, штат Уттар-Прадеш, собирал дрова в поле недалеко от тигриного заповедника Пилибхит.