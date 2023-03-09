Оставит ни с чем: Гуф намекнул на развод с женой после скандального признания

В личной жизни рэпера вновь накалились страсти. Юлия Королева и Гуф соцсетиАйза Долматова, рэпер Гуф и их сын Соцсети Айзы АнохинойРэпер Гуф, он же Алексей Долматов, спровоцировал нешуточный скандал, поздравив с 8 Марта главных женщин в своей жизни.