7дней.ru

105 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    А причем здесь русский язык?Пусть учит хохлядскому недоязыку и забудет русский.Готовятся к важно...
  • Людмила Абрамова
    Пусть звезды скинуться и купят квартиру композитору , а так же закроют все его долги!«Страшно! Выгоняю...
  • лина любимцева
    Она несчастная мать.... И горе ее непроходящее.... Искренне сочувствую ей.Трагедия высосала...

Оставит ни с чем: Гуф намекнул на развод с женой после скандального признания

Оставит ни с чем: Гуф намекнул на развод с женой после скандального признания

В личной жизни рэпера вновь накалились страсти. Юлия Королева и Гуф соцсетиАйза Долматова, рэпер Гуф и их сын Соцсети Айзы АнохинойРэпер Гуф, он же Алексей Долматов, спровоцировал нешуточный скандал, поздравив с 8 Марта главных женщин в своей жизни.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх