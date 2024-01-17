"Русагротранс": Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна

Россия обновила трехлетний рекорд по объему экспорта зерна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический центр крупнейшего в стране оператора в сегменте перевозок аграрных грузов АО "Русагротранс".
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