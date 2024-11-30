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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Туфан Садыгов: «Юран в «Химках» будет работать если только бесплатно – компенсацию получил на год вперед. Свой ресурс он исчерпал»

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить подмосковный клуб в четвертый раз и заменить Франка Артигу.

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