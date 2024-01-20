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Лекорню: Париж не может запретить французским гражданским лицам воевать за Киев

Лекорню: Париж не может запретить французским гражданским лицам воевать за Киев

Париж не может запретить французским гражданским лицам воевать за киевскую сторону. С соответствующим заявлением в ходе разговора с телевизионным каналом LCI выступил руководитель министерства обороны Франции Себастьян Лекорню.

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