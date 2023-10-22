Льюис Хэмилтон: Я понял, в чем Mercedes уступает Red Bull Getty Images / Red Bull Content PoolСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал, что на первых кругах спринта в Остине оценил преимущества машины Red Bull Racing.
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