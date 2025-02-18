Подводная угроза для Европы. Учёные бьют тревогу: под озером пробуждается вулканическая бомба

В Европе под озером пробуждается древний вулкан, уничтоживший 13 тысяч лет назад всё живое в радиусе 60 километров.
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