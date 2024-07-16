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Пол − об иске Диаза: «К 15 млн от PFL нужно было отнестись серьезнее, дурачок»

«К 15 млн долларов от PFL нужно было отнестись серьезнее, дурачок. Вчерашняя цена уже не будет равна сегодняшней.

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