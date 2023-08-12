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Пол прервал 14-матчевую победную серию Алькараса

14-я ракетка мира Томми Пол обыграл №1 Карлоса Алькараса в четвертьфинале в Торонто – 6:3, 4:6, 6:3. Пол прервал 14-матчевую победную серию испанца, которая началась в Queen’s Club.

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