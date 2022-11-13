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Джейсон Тейтум не смог забить сверху после навеса Маркуса Смарта от щита

Джейсон Тейтум не смог забить сверху после навеса Маркуса Смарта от щита

Игроки «Бостона» Маркус Смарт и Джейсон Тейтум были близки к тому, чтобы стать авторами одного из лучших данков сезона, однако стали претендентами на попадание в рубрику Shaqtin’ a Fool.

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