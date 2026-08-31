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SPLETNIK

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Адвокат Ольги Зуевой заявила, что Данила Козловский не платит алименты на шестилетнюю дочь

Адвокат Ольги Зуевой заявила, что Данила Козловский не платит алименты на шестилетнюю дочь

Елена Смирнова, адвокат Ольги Зуевой, которая требует от своего бывшего возлюбленного Данилы Козловского 25% от всех доходов на содержание их шестилетней дочери, заявила, что актёр не платит алименты.

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