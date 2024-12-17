Макаку-резус спасли в центре Москвы и передали на реабилитацию

Департамент природопользования и московская полиция спасли обезьяну в центре Москвы. В экстренные службы Москвы обратился местный житель с просьбой забрать обезьяну, которую оставил в его квартире знакомый.
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