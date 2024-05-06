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Древнерусская демократия: как работало новгородское вече?

Древнерусская демократия: как работало новгородское вече?

Западные страны привыкли считать Россию «недемократическим государством». Но на самом деле зачатки «власти народа» можно увидеть ещё в новгородской Руси, где действовало вече – собрание для принятия важных государственных решений.

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