Российские каэсеры из Virtus.pro посетили матч «Барселоны»: «Залог успешных выступлений – грамотный подход к тренировкам и отдыху!»

Снимок киберспортсменов с «Камп Ноу» появился в соцсетях Virtus.pro. «Залог успешных выступлений – грамотный подход к тренировкам и отдыху! Наши ребята из состава по CS ненадолго оторвались от буткемпа, прогулялись по Барселоне и посетили домашний матч против «Алавеса», – поделился клуб.