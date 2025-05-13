Пенсионеров Рязанского приглашают в Музей-заповедник «Горки Ленинские»

На экскурсию в Музей-заповедник «Горки Ленинские» приглашает ЦМД «Рязанский» 29 мая. Посетителям музея будет интересно узнать, что Горки являются одной из немногих усадеб России с хорошо сохранившимися интерьерами зданий.