Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Как стать отцом нации. Уроки Путина

Как стать отцом нации. Уроки Путина

Владимир Владимирович Путин официально заступил на свой пятый президентский срок. Мы прожили с ним целую эпоху: четыре официальные каденции и одну промежуточную (премьер-министр) - без малого тридцать лет.

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Комментарии
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SP
Siika Petrova
Эпитет &quot;цивилизованный&quot; Запад поставил себе сам чтобы прикрыть свою лживую сущность. Это фейк как все, что он создал
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7 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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7 час.
карюкалов вячеслав
Ибо...
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4 час.

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