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Царьград

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Федерация бокса России анонсировала реванши на Кубке губернатора

Федерация бокса России анонсировала реванши на Кубке губернатора

Федерация бокса России описала будущие поединки 11 сентября в Вологде: Юновидов против Томпсона, Челохсаев против Манилолы.

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