"Русский, забудь про свиной шашлык": Муфтий Подмосковья поддержал отказ курьеров-мигрантов доставлять "харамные" блюда

Людмила Полищук

Сколько же глупостей в мусульманстве: вино, свинина - грех; собака- нечистое животное, даже одеждой нельзя прикасаться, чтобы не оскверниться; грешить нельзя, но если никто из людей не видит, то можно; совершил грех - сделай доброе дело и тебе простится, то есть убил человека - посади дерево и тебе простится? И вообще, у нас теперь курьеры устанавливают законы=хвост машет собакой? Мусульманам палец в рот не клади - откусят руку... Их потуги надо пресекать на корню, они, как камень, что тянет на дно. И главное, как только мы начнём их прижимать, ограждать от их влияния на наш мир, они будут вопить на весь мир, что их притесняют, хотя на самом деле они попрали все дозволенные границы, как личностные, так и государственные. А ещё у них припасено много оружия огнестрельного и холодного, которым они отменно владеют с детства. То есть это не безобидные мусульмане... Кто нам их навязал? Англия, Америка? А куда российское правительство смотрит?