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По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова борт МЧС России доставит в пострадавшие от паводков районы Приморья тепловые пушки и другое оборудование

По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова борт МЧС России доставит в пострадавшие от паводков районы Приморья тепловые пушки и другое оборудование

Для обеспечения жизнедеятельности населения и скорейшего восстановления объектов инфраструктуры в пострадавшие от паводков районы Приморья из резерва МЧС России и Правительства регионов самолет Ил-76 МЧС доставит еще более 260 тепловых пушек.

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