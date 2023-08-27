По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова борт МЧС России доставит в пострадавшие от паводков районы Приморья тепловые пушки и другое оборудование

Для обеспечения жизнедеятельности населения и скорейшего восстановления объектов инфраструктуры в пострадавшие от паводков районы Приморья из резерва МЧС России и Правительства регионов самолет Ил-76 МЧС доставит еще более 260 тепловых пушек.