Какие препараты оказались в списке запрещенных для водителей, рассказали в Минздраве

Какие препараты оказались в списке запрещенных для водителей, рассказали в МинздравеВ социальных сетях распространился список, в котором лекарства от простуды и жаропонижающие были названы запрещенными для водителей под угрозой конфискации автомобиля.
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