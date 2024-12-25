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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    А Подоляке и до этого уже дело есть. Вся тема изначально провокация чистой воды. Фетва для России ничего не значит.Ну теперь и много...
  • Лена Елена
    Власть очень слаба, поэтому и лезут всякие гайнутдиновы. Давно пора всех ставить на свое место. Власти, где ваша влас...Ну теперь и много...

Ну теперь и многоженство прокатит?

Ну теперь и многоженство прокатит?

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что совет улемов (ученых-богословов) разрешил российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

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Комментарии
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Лена Елена
Власть очень слаба, поэтому и лезут всякие гайнутдиновы. Давно пора всех ставить на свое место. Власти, где ваша власть????
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15 час.
Аркадий Шацкий
А Подоляке и до этого уже дело есть. Вся тема изначально провокация чистой воды. Фетва для России ничего не значит.
Ответить
10 час.

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