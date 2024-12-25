Ну теперь и многоженство прокатит?

Власть очень слаба, поэтому и лезут всякие гайнутдиновы. Давно пора всех ставить на свое место. Власти, где ваша власть????

Аркадий Шацкий

А Подоляке и до этого уже дело есть. Вся тема изначально провокация чистой воды. Фетва для России ничего не значит.