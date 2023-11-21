Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ширай
    Путин с ностальгией по своей молодости смотрел как старый дурачок пытается его поучать...О чём была встреч...
  • Аким Воземчук
    Мир стремительно несется  к новому формату международных отношений,новым форумам и организациям Нынешний ООН и прочие...Мир без Европы: З...
  • Аким Воземчук
    Там ей и конец. Загнанных   лошадей в США  пристреливают, а то что ей в России выписали мешок  с подарками одобряемо.Мосгорсуд заочно ...

Это не печеньки Госдепа США: Володин заявил о неизбежности нового майдана

Это не печеньки Госдепа США: Володин заявил о неизбежности нового майдана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, вспоминая события, произошедшие 10 лет назад, которые стали началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года, напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский боится нового майдана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх