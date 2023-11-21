Это не печеньки Госдепа США: Володин заявил о неизбежности нового майдана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, вспоминая события, произошедшие 10 лет назад, которые стали началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года, напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский боится нового майдана.
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