Азия переходит на уголь и нефть: СПГ стал слишком дорогим Спрос на сжиженный газ в Китае, Индии и Пакистане может восстановиться — но только после того, как исчезнет дефицит поставок с Ближнего Востока и на рынке появятся новые объёмы.