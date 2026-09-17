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Азия переходит на уголь и нефть: СПГ стал слишком дорогим

Азия переходит на уголь и нефть: СПГ стал слишком дорогим Спрос на сжиженный газ в Китае, Индии и Пакистане может восстановиться — но только после того, как исчезнет дефицит поставок с Ближнего Востока и на рынке появятся новые объёмы.

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