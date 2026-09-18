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FiNE NEWS

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Краб-воин с ножом во Флориде едва не порвал пса и его хозяина: видео взорвало сеть!

Когда думаешь, что во Флориде уже ничего не удивит, природа и местные обитатели снова дают жару. На этот раз в главной роли — синий сухопутный краб, который решил, что карманный нож отлично дополнит его образ.

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