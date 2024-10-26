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Мода и Шоу-бизнес

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Bloomberg: мировые бренды не справляются с конкуренцией и теряют прибыль

Bloomberg: мировые бренды не справляются с конкуренцией и теряют прибыль

Западные бренды уступают свои позиции более дешевым китайским товарам © AP Photo / Andy Wong Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Читать inosmi.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;...мировые бренды не справляются с конкуренцией и теряют прибыль.&quot;                                                                              Истинное достоинство человека выражается не  брендовыми одеждами на теле, а мыслями и поступками в жизни.
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