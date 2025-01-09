Депутат Немкин предупреждает об опасности кражи данных через QR-коды в 2025

МОСКВА, 9 января, ФедералПресс. Схема кражи данных посредством QR-кодов, согласно заявлению члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина, с высокой вероятностью наберет популярность среди других мошеннических схем в 2025 году.
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