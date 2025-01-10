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Царьград

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Валерий Леонтьев завершил карьеру: концерты и турне отменяются

Валерий Леонтьев завершил карьеру: концерты и турне отменяются

Народный артист Валерий Леонтьев завершил сценическую карьеру и не планирует концерты в 2025 году, несмотря на поступающие предложения и слухи о возвращении.

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