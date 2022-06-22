Страна и люди

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ГЛАВНАЯ МЕЧТА – ДОЖИТЬ ДО ТРИБУНАЛА: УБИЙЦЫ РУССКИХ ПЛЕННЫХ ЖДУТ УЧАСТИ

ГЛАВНАЯ МЕЧТА – ДОЖИТЬ ДО ТРИБУНАЛА: УБИЙЦЫ РУССКИХ ПЛЕННЫХ ЖДУТ УЧАСТИ

ФОТО: R.CLASSEN / SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ САМОХИН В сетях распространилось видео о якобы задержанном и после короткого допроса уничтоженном укронацисте Иване Зализняке, глумившемся ранее по телефону над матерями убитых русских военнослужащих.

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