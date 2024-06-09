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Зачем Турции понадобилось вступать в блок БРИКС

Новость о том, что Турция может стать новым членом БРИКС, вызвала воодушевление у отечественной пропаганды, усмотревшей в этом геополитическую победу.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Очень странное желание вступить в БРИКС, не стоит верить в искренность намерений желающих.И вообще для начала неплохо было бы выйти из блока НАТО, а то получается попытка усидеть на двух стульях
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11 час.
Юрий Андреев
Хочешь в БРИКС, выйди из НАТО, только так
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6 час.
Олег Самойлов
Вступив в БРИКС турки выйдут из НАТО! НАТО для Турции - кандалы на ногах и руках!
Ответить
1 час.

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