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Царьград

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Прилёт Додика в Москву: Стали известны подробности визита главы Республики Сербской

Прилёт Додика в Москву: Стали известны подробности визита главы Республики Сербской

Каждое свое посещение России Милорад Додик начинает с посещения Могилы Неизвестного солдата.Президент России Владимир Путин общался в Кремле с руководителем Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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