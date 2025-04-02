Прилёт Додика в Москву: Стали известны подробности визита главы Республики Сербской

Каждое свое посещение России Милорад Додик начинает с посещения Могилы Неизвестного солдата.Президент России Владимир Путин общался в Кремле с руководителем Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.