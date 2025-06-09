Российскому промдизайну нужна промышленность

В России зарождается новая волна роста спроса на промышленный дизайн. Однако отсутствие в стране промышленной базы электронных компонентов и комплектующих сильно тормозит его развитие, считает основатель студии промышленного дизайна Art-Up Studio Алексей Кутяев Основатель и генеральный директор Art-Up Studio Алексей Кутяев: «Дизайн – это инвестиция в уникальность вашего бренда»читайте на monocle.