США изменили требования к ценовому потолку для российской нефти

Минфин США обновил механизм по соблюдению ценового потолка на российскую нефть. Новые требования обязывают поставщиков из стран коалиции, которая в декабре прошлого года поддержала введение потолка цен, получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз при загрузке и отгрузке российской нефти, сообщает Forbes со ссылкой на документ.