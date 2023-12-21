США изменили требования к ценовому потолку для российской нефти

Минфин США обновил механизм по соблюдению ценового потолка на российскую нефть. Новые требования обязывают поставщиков из стран коалиции, которая в декабре прошлого года поддержала введение потолка цен, получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз при загрузке и отгрузке российской нефти, сообщает Forbes со ссылкой на документ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии