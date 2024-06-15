Эксперт рассказала, кого затронет рост пенсий с 1 июля

Индексация пенсий с 1 июля затронет сразу несколько категорий пенсионеров: тех, кто уволились в июне, тех, кому исполнится 80 лет, а также тех, кто получат I группу инвалидности, заявила доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова.