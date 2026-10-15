В Сергачском муниципальном округе на федеральной трассе М‑12 «Восток» сгорел грузовик. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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