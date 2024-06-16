Сербский грантоед: Публично Вучич пророссийский, а негласно поставляет снаряды Украине

Сербия ухитряется одновременно «делать приятно» и Западу, и России. Об этом на форуме по безопасности в Черном море и Балканах в Румынии заявил президент Белградского центра безопасной политики Срдан Цвиич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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