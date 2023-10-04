Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Англосаксы отличаются жёсткостью стратегического планирование и крайне редко меняют свои планы...

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ВСУ не могут не наступать. Хозяин не позволит. Коллеги пишут, что варианта не наступать для Киева сейчас нет, поскольку именно наступлением (вернее, его успешностью) гарантировалось получение зарубежной финансовой и военной помощи.

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