Один из авторов телепрограммы «Взгляд» Сергей Резников умер в 87 лет

Московская митрополия сообщила о смерти одного из авторов телепрограммы «Взгляд» Сергея Резникова.Ушел из жизни Сергей Резников - талантливый художник, график, член Союза художников СССР и священнослужитель.
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