Когда речь заходит о коротких путешествиях, многие сомневаются: можно ли за два дня понять такой город, как Санкт-Петербург? Скажу сразу — полностью охватить его невозможно, но почувствовать характер, увидеть знаковые места и влюбиться в атмосферу вполне реально.
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