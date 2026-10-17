Когда речь заходит о коротких путешествиях, многие сомневаются: можно ли за два дня понять такой город, как Санкт-Петербург? Скажу сразу — полностью охватить его невозможно, но почувствовать характер, увидеть знаковые места и влюбиться в атмосферу вполне реально.