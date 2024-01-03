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Kyodo: самолеты в аэропорту Токио могли столкнуться из-за недопонимания

Kyodo: самолеты в аэропорту Токио могли столкнуться из-за недопонимания

Столкновение пассажирского лайнера авиакомпании Japan Airlines (JAL) с военно-транспортным самолетом DHC-8 береговой охраны в токийском аэропорту Ханэда могло произойти из-за недопонимания между диспетчерами и пилотом транспортника.

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