В комнате Бианки живут звери, а к Гумилёву подселили жирафа: на «Ленфильме» открылась инсталляция «Авторский стиль»

В пятом павильоне "Ленфильма" открылась экспозиция "Авторский стиль" (6+). Сотрудники творческой мастерской "Невский баталист" создали 13 ярких миров, организованных по мотивам жизни, творчества, научной работы поэтов, музыкантов, танцоров, учёных и художников.
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