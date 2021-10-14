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Зеленский посетит Британию для оценки договоренностей

Зеленский посетит Британию для оценки договоренностей

Украинский лидер Владимир Зеленский в конце октября посетит Лондон для оценки договоренностей, заключенных с Британией год назад.

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